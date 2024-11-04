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Diyarbakır'da 'Çocukla Adli Görüşmeci' Eğitimi Başladı

Diyarbakır'da 'Çocukla Adli Görüşmeci' Eğitimi Başladı
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle 'Çocukla Adli Görüşmeci' sertifikalı eğitim programı açılışı yapıldı. Programa 25 ilden 32 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sağlıklı büyümesi adına önemli adımlar atılacağı vurgulandı.

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle 4-8 Kasım'da düzenlenecek programın açılışı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Dönmez, Cumhuriyet Savcısı Sertaç Gül, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, UNİCEF Çocuk Koruma Birim Sorumlusu İrem Derya Çağlayan ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Pamukçu, çocukların toplumun en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerinin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"Bu toplantının amacı Bakanlığımız bünyesinde kurulan çocuk izlem merkezlerinin sağladığı hizmetleri daha iyi anlamak, önemi ve işlevi üzerine konuşmak ve merkezlerimizde görev alacak psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve hemşirelerimizin adli görüşmeci olarak eğitim sertifikasyonunu sağlamaktır. Ankara, İzmir ve İstanbul'un ardından dördüncü eğitim merkezinde programı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa 25 ilden 32 katılımcı katıldı."

Kentin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Pamukçu, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken temelinde etik tartışmaların yaşanmadığı bir dünya inşa etmeliyiz. Bunun da yolunun değerlerinden haberdar olan, tecrübe sahibi, sahayı iyi bilen eğitimli insanlarla yola çıkmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olması için hastanemizin bir eğitim merkezine dönüşecek olması bizler açısından mutluluk vericidir."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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