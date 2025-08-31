Diyarbakır'da Çocuk Tabancayla Oynarken Kuzenini Yaraladı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 13 yaşındaki H.C.K, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken kazara ateş alması sonucu kuzeni Ş.K'yi yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir çocuk oynadığı tabancanın ateş almasıyla kuzenini yaraladı.
Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki H.C.K, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan merminin isabet ettiği H.C.K'nin kuzeni Ş.K (13) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.K, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel