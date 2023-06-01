Diyarbakır'da Çocuk Motosikleti Yüzüstü Kullanarak Tehlikeli Şekilde İlerledi

DİYARBAKIR'da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde 12-13 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak bir süre trafikte ilerledi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atan çocuğun o anları, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çocuk motosikleti bir süre yatarak kullandıktan sonra doğrularak trafikte gözden kayboldu.