Diyarbakır'da Çocuk Motosikleti Yüzüstü Kullanarak Tehlikeli Şekilde İlerledi
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Diyarbakır'da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde 12-13 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak bir süre trafikte ilerledi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atan çocuğun o anları, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çocuk motosikleti bir süre yatarak kullandıktan sonra doğrularak trafikte gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel