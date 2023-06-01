Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da Çocuk Motosikleti Yüzüstü Kullanarak Tehlikeli Şekilde İlerledi

Diyarbakır'da Çocuk Motosikleti Yüzüstü Kullanarak Tehlikeli Şekilde İlerledi

Güncel Haberler

Diyarbakır'da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir erkek çocuğun, üzerine yattığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde 12-13 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak bir süre trafikte ilerledi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atan çocuğun o anları, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çocuk motosikleti bir süre yatarak kullandıktan sonra doğrularak trafikte gözden kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title