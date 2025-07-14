Diyarbakır'da Çocuk Kavgasına Silahlı Müdahale: Bir Kişi Gözaltında

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silah ile müdahale eden bir baba gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir sitede bazı çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T, tabancayla sitenin bahçesine indi.

Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T. buradaki kişilerle tartıştı.

Tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T, bu sırada bir el ateş etti.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan M.R.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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