Diyarbakır'da Çocuk Kavgasına Silahlı Müdahale: Baba Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya babası M.R.T'nin silahla müdahale etmesi sonucu gözaltına alındı. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir sitede bazı çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T, tabancayla sitenin bahçesine indi.

Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T, buradaki kişilerle tartıştı.

Tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T, bu sırada bir el ateş etti.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan M.R.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.R.T, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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