Diyarbakır'da Çocuk Kavgasına Silah İle Müdahale Davası Açıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden tutuksuz sanık hakkında, "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.R. hakkında hazırlanan iddianame, 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta şüpheli M.R. ile müşteki H.Ç'nin suç tarihinde aynı sitede ikamet ettikleri belirtildi.

Şüpheli ve müştekinin çocukları arasında site bahçesinde olay öncesi kavga yaşandığı bildirilen iddianamede, şüpheli M.R'nin ikametinden site bahçesine inerek üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı teşhir etmek (göstermek) suretiyle müştekilerin üzerine yürüdüğü kaydedildi.

Şüpheli M.R'nin müştekilere yönelik tehdit kastı ile tabancayla yere doğru bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirilmiştir. Şüpheli M.R. aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek, suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda müştekilerden herhangi bir kimse yaralanmamıştır. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve fişeklerin, alınan kriminal uzmanlık raporuna göre, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe haiz olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanık M.R. hakkında "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Olay

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'taki evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R. tabancayla sitenin bahçesine inmiş, kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgedeki kişilerle tartışmış ve yanındaki tabancayla bir el ateş etmişti.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine siteye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.