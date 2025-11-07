Haberler

Diyarbakır'da Çocuk Kavgasına Silah İle Müdahale Davası Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden bir baba hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, baba M.R'nin ruhsatsız tabancasını göstererek şikayetçilere yönelik tehditte bulunduğu belirtiliyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden tutuksuz sanık hakkında, "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.R. hakkında hazırlanan iddianame, 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta şüpheli M.R. ile müşteki H.Ç'nin suç tarihinde aynı sitede ikamet ettikleri belirtildi.

Şüpheli ve müştekinin çocukları arasında site bahçesinde olay öncesi kavga yaşandığı bildirilen iddianamede, şüpheli M.R'nin ikametinden site bahçesine inerek üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı teşhir etmek (göstermek) suretiyle müştekilerin üzerine yürüdüğü kaydedildi.

Şüpheli M.R'nin müştekilere yönelik tehdit kastı ile tabancayla yere doğru bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirilmiştir. Şüpheli M.R. aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek, suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda müştekilerden herhangi bir kimse yaralanmamıştır. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve fişeklerin, alınan kriminal uzmanlık raporuna göre, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe haiz olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanık M.R. hakkında "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Olay

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'taki evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R. tabancayla sitenin bahçesine inmiş, kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgedeki kişilerle tartışmış ve yanındaki tabancayla bir el ateş etmişti.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine siteye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.