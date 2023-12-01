Diyarbakır'da Çocuk Havai Fişek Patlaması Sonucu Yaralandı
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bir çocuk, elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da bir çocuk elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Koşuyolu Köprü girişinde B.B. (12) havai fişek patlatmak istedi.
B.B, ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.