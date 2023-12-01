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Diyarbakır'da Çocuk Havai Fişek Patlaması Sonucu Yaralandı

1 Aralık 2023 19:47 Son Güncelleme: 19:49 Abone Ol

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bir çocuk, elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.