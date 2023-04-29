Diyarbakır'da Çocuk Gelin İhbarıyla Düğün İptal Edildi

DİYARBAKIR'da, bir düğün salonunda çocuk gelin olduğu ihbarı alan polis, başlamadan operasyon düzenlediği düğünü iptal etti. Polis, 15 yaşında olduğu öğrenilen çocuk gelin G.G. ile damat S.S.'yi emniyete götürdü. Damadın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk gelin G.G., S.S. ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan damat S.S.'nin de olduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Öte yandan, düğüne gelenlere verilen davetiyede ise 'Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir' notu olduğu görüldü. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler de durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı.