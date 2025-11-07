Haberler

Diyarbakır'da Çocuğa Silah Çeken Baba Hakkında Dava Açıldı

Diyarbakır'da Çocuğa Silah Çeken Baba Hakkında Dava Açıldı
Diyarbakır'da Çocuğa Silah Çeken Baba Hakkında Dava Açıldı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, oğluyla tartışan çocuğa silah çekip havaya ateş eden M.R.T. hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olay, sitenin bahçesinde meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, oğluyla tartışan çocuğa silah çekip havaya ateş eden M.R.T. hakkında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı. Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., polis merkezine giderek M.R.T. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.T., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Ç. ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim" dedi.

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.R.T. hakkında hazırlanan iddianame, 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık M.R.T hakkında, 'tehdit' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Şüpheli M.R.T, aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda kullandığı tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
