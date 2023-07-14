Diyarbakır'da Cip Kaldırımda Oturan İki Kişiye Çarptı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir cip, kaldırımda oturan iki kişiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde cip, kaldırımda oturan M.D. (36) ile M.A.'ye (47) çarptı. 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda oturan M.D. (36) ve M.A.'ya (47) çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. M.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) FOTOĞRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel