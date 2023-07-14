Diyarbakır'da Cip Kaldırımda Oturan İki Kişiye Çarptı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir cip, kaldırımda oturan iki kişiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.