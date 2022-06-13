Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrikayı ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti milletvekilleri Eker ve Bal ile AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çıkan yangında hasar gören kozmetik ürün üreten fabrikayı ziyaret etti, fabrikanın yöneticileri ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, kent için önemli bir yatırım olan fabrikada yangın çıkmasından duydukları üzüntüyü ifade ederek, en büyük tesellinin yangında can kaybının yaşanmaması olduğunu kaydetti.