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Diyarbakır'da çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

???????Lalebey Mahallesi Bel Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Çevredekilerin vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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