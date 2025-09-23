Haberler

Diyarbakır'da Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın sonucunda 4 kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Oğlaklı Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Bina sakinleri, duman nedeniyle mahsur kaldıkları evlerinden ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
