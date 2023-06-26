Diyarbakır'da çıkan yangın kask kamerasına yansıdı

Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülme anları kask kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde itfaiye ekiplerinin bir evde çıkan yangına müdahalesi, kask kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, eve giren itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları, kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.