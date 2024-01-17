Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada tutuklama
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İskender Paşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.