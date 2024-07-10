Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli ve Kıyı mahalleleri kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,