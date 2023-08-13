Diyarbakır'da çıkan örtü yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen örtü yangını 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, 15 hektarlık alana yayılmıştı.
12 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen örtü yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı. Öğlen 13.00'de meydana gelen yangında 15 hektarlık alana yayıldı. Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz 3 ilk müdahale aracı ve 25 işçi ile müdahale sürdü. Kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel