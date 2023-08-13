Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da çıkan örtü yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen örtü yangını 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, 15 hektarlık alana yayılmıştı.

12 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen örtü yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı. Öğlen 13.00'de meydana gelen yangında 15 hektarlık alana yayıldı. Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz 3 ilk müdahale aracı ve 25 işçi ile müdahale sürdü. Kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title