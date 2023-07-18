Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Lice'nin kırsal Arıklı ve Karahasan mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice belediyelerinden itfaiye, jandarma, AFAD ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Lice Kaymakamı Muhammed Evlice de bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Sarp alanlara belediye personelinin yol açma çalışmasının ardından ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.