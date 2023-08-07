Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan H.A. ile kardeşi A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.A, kardeşi ve yeğenini silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da çıkan kavgada bir kişi kardeşini ve yeğenini silahla yaraladı.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.A. ile kardeşi A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.A, kardeşi A.A. ve oğlu A.A'yı silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince, saldırının ardından kaçan H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.