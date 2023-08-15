Diyarbakır'da çıkan kavga kamerada

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavga bir vatandaş tarafından telefon kamerasına kaydedildi. Taraflar, bir birine acımasızca öldüresiye vurdu. Olayda yaralıların olduğu bilgisi alındı.

İki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, tabureli kavga kamerada

Diyarbakır'da sokak ortasındaki kavgada taraflar acımazsızca biri birine vurdu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavga bir vatandaş tarafından telefon kamerasına kaydedildi. Taraflar, bir birine acımasızca öldüresiye vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile bir birlerine girdi. Bir kadın araya girmeye çalışsa da taraflar, bir birine vurmaktan geri durmadı. Olayda yaralıların olduğu bilgisi alındı. O anlar bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.