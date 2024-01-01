Diyarbakır'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kafede çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçak da kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.