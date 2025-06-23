Diyarbakır'da Çiftçilere 141,5 Ton Soya Tohumu Desteği

Diyarbakır'da Çiftçilere 141,5 Ton Soya Tohumu Desteği
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Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe desteği ile 141,5 ton sertifikalı soya tohumu dağıtıldı. Projenin amacı, soya üretimini artırarak çiftçilerin ekonomik durumlarını güçlendirmek.

Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton sertifikalı soya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje doğrultusunda, 14 bin 237 dekar alanda soya ekimi için yüzde 75 hibe destekli 141,5 ton soya tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, soyanın Türkiye'nin tarımsal üretiminde yer alan önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Alan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın verimli topraklarında bu ürünün yaygınlaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçilerimizin bu projeye aktif katılımı, hem kendi ekonomilerini güçlendirecek hem de ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır."

Törene, Tarım ve Orman İl müdür yardımcıları, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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