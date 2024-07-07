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Diyarbakır'da çete lideri dahil 10 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır'da iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştığı belirlenen 10 şüpheli, 'Demir' adlı operasyonla yakalandı. Operasyonda çete lideri M.T. ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştığı belirlenen, aralarında çete lideri M.T.'nin de olduğu 10 şüpheli, 'Demir' adlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kamera görüntüleriyle bir dijital ajanda oluşturan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, bir çiftlikle saklandığı belirlenen ve dronla takip edilen çete lideri M.T. ile 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, suçlarda kullanılan ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin bir iş yerini kurşunladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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