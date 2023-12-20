Diyarbakır'da çekici ile minibüs çarpışması: 10 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve minibüsteki yolcular yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
N.A.A. yönetimindeki 21 ABM 849 plakalı çekici, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda V.C.Y. idaresindeki 21 HO 1014 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada, sürücü V.C.Y. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza mahalindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.