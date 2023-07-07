Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çay bahçesinde oturan 2 kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın sıktığı kurşunlarla yaralandı. Saldırıda yaralanan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da çay bahçesine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Husumetlisinin 15 el ateş ettiği kavgada 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çay bahçesinde oturan 2 kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın sıktığı kurşunlarla yaralandı. Saldırıda yaralanan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı çevresinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce aralarında husumet yaşayan bir kişi, çay bahçesinde oturan S.K. ve M.E.M.'ye 15 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda S.K.'nın omzuna kurşun isabet ederken, M.E.M.'ye isabet eden kurşun sırtından sıyrıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.