Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri petrol istasyonuna daldı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da çarpışan otomobillerden biri petrol istasyonuna daldı: 1'i çocuk 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda çarpışan iki otomobilden biri petrol istasyonuna daldı. Kaza sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 61 AAN 610 plakalı otomobil ile 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpmış sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü yara almazken, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.