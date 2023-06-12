Diyarbakır'da çarpık kentleşmeye karşı yıkım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesinde imar planına göre yolda kalan iki yapının yıkımını gerçekleştirdi. İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mir Celadet Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıları kamulaştırdı.