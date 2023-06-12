Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da çarpık kentleşmeye karşı yıkım çalışması

Diyarbakır'da çarpık kentleşmeye karşı yıkım çalışması

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesinde imar planına göre yolda kalan iki yapının yıkımını gerçekleştirdi. İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mir Celadet Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıları kamulaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesinde imar planına göre yolda kalan iki yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mir Celadet Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıları kamulaştırdı.

Zabıta ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Mir Celadet Bulvarı'nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla, Elazığ Bulvarı'nı Silvan Yolu'na bağlayacak yol açılacak.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title