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Diyarbakır'da Cami Girişinde Çocukları Korkutan Kişi Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlemler devam ediyor.

Diyarbakır'da, bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Bağlar Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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