Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedelerin tedbir amaçlı tahliyesi kararlaştırıldı

Diyarbakır'da çadır kentte bulunan depremzedeler, etkili olan sağanak nedeniyle tedbir amaçlı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşların, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Vatandaşların tahliyelerinin valilik koordinesinde ilgili kurumlarca devam ettiği, hava şartlarının normalleşmesinin ardından tekrar çadır kente yerleşmelerinin sağlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir."