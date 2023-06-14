Diyarbakır'da cadde ve kaldırımlar yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, temiz bir çevre için kent genelinde temizleme ve yıkama çalışmaları yürütüyor.

Temizlik çalışmasını araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu gece saatlerinde yapan ekipler, ilk olarak merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi ve Ulu Cami Meydanı'nda temizlik yaptı.