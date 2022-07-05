Diyarbakır'da cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor - Haberler

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Diyarbakır'da cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

AA - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, daha temiz bir çevre için kent genelinde bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları temizleme ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik çalışmasını araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu gece saatlerinde yapan ekipler, Sur ilçesi Gazi Caddesi, Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önündeki cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkadı.

Yaz ayları boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler başta olmak üzere kentin tüm bulvar, cadde ve sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkanacak.

AA / Güncel

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