Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kaza: 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç karıştı

DİYARBAKIR'da, buzlanma nedeniyle biri park halindeki 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak çarpıştı. Otomobillerden biri, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından çevredekilerin araçlara doğru hareket ettiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,