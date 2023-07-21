Diyarbakır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Övündüler Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hayvanın S.A., N.A., B.A. ve N.E. tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alına şüphelilerden B.A. ve N.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR