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Diyarbakır'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir büyükbaş hayvanın çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hayvan sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Övündüler Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hayvanın S.A., N.A., B.A. ve N.E. tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alına şüphelilerden B.A. ve N.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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