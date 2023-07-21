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Diyarbakır'da Büyükbaş Hayvan Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince düzenlenen operasyonda, B.A ve N.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Jandarma Bağlar Güncel Haberler

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