Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonumuzda; 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel