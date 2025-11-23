Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu ticareti yapan 25 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonumuzda; 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel