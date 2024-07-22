Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Kutlu ve Damar mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 170 bin 500 kök kenevir ile 52 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Kenevirler, alınan numunenin ardından imha edildi.