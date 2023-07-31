Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ve 415 bin kök skunk ele geçirildiğini ve böylece terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında 'Narkoterör operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 114 kilo toz esrar, 299 kilo kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.