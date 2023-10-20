Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 103 kilogram esrar ve 285 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 103 kilogram esrar ve 285 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar ve 285 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Çarşı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı.
Operasyonda; 2 ayrı noktada, 79 kilogram kubar esrar maddesi, 24 kilogram toz esrar maddesi, 285 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındığı, ele geçirilen kenevir bitkilerinin imha edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel