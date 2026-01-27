Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan toplam 108 kişi yakalandı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 108 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
