DİYARBAKIR - Bozulan asfalt yollar yenileniyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı bozulmalar meydana gelen Diclekent Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı bozulmalar meydana gelen Diclekent Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar kentte trafik akışının rahatlatılması için yeni yollar açılmasına ve yıpranmış yolların asfaltının yenilenmesine devam ediliyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışması başlattı. Ekipler, 1250 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki bulvarda yola 6 santimetre kalınlığında 7 bin ton sıcak asfalt dökecek. İki gün sürecek asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler, yaya ve trafik güvenliği için yol çizgilerini çizerek bulvarı ulaşıma açacak. Bulvarda kaldırım çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfaltın bitmesiyle peyzaj çalışmalarına başlayacak. AA / Osman Bilgin - Güncel Güncel Haberler

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