Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Kadının Kardeşleri Eniştesini Öldürdü

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olan kadının kardeşleri, geldikleri evde eniştelerini ve yanındaki akrabasını öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olay sonrası geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HABER: DİYARBAKIR