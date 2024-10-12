Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Kadının Kardeşleri Eniştesini Öldürdü
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olan bir kadının kardeşleri, eniştelerini ve yanındaki akrabasını öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olan kadının kardeşleri, geldikleri evde eniştelerini ve yanındaki akrabasını öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olay sonrası geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
HABER: DİYARBAKIR