Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, çiftin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı mevkisinde bir araya gelen M.R.I. (29) ve boşanma aşamasındaki eşi B.I. (32) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından M.R.I, tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.