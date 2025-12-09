Tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini öldürmüştü; 7 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası ile kardeşini öldüren Muhsin Karaduman (31) ile olaya karıştığı belirlenen 6 kişi, tutuklandı.

Olay, 4 Aralık'ta kırsal Canveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Muhsin Karaduman, İstanbul'dan gelen kayınpederi Mehmet Cemal Talay ile kayınbiraderi Mehmet Şah Talay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Muhsin Karaduman, tabancayla baba ile oğluna ateş etti. Baba ile oğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda damat Muhsin Karaduman, kaçtığı Kayapınar ilçesi kırsalında yakalandı. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Muhsin Karaduman'ın da olduğu şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.