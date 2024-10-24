Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Çiftin Kavgasında İki Kişi Öldü

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Çiftin Kavgasında İki Kişi Öldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki Muhammed Ali Baran ile eşi E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, dört şüpheli yakalanarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki çift ve yakınları arasında çıkan kavgada ölen 2 kişiden Muhammed Ali Baran'ın (29) eşi E.B., kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderleri A.Ş.'nin (23) ardından firari kayınbiraderi Ö.B.Ş. (27) de yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 12 Ekim akşamı, Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi'nde, 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Muhammed Ali Baran ile eşi E.B.'nin tartışmasının ardından yakınları eve geldi. Yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Ali Baran ile akrabası Vedat Baran ve A.B., tabancayla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhammed Ali Baran ve Vedat Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Polis ekipleri geldikleri taksiyle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Muhammed Ali Baran'ın eşi E.B, kayınvalidesi R.Ş. ve kayınbiraderi A.Ş., olaydan 1 saat sonra yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari kayınbirader Ö.B.Ş. de polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.Ş. de, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muhammed Ali Diyarbakır Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.