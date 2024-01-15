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Diyarbakır'da boşaltılan binanın çökme anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi

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Diyarbakır'da tahliye edilen bir binanın çökme anları, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ancak çökme anlarından sonra bir kişi tarafından kameranın açısı değiştirildi.

DİYARBAKIR'da boşaltılan binanın çökme anlarını kaydeden bir iş yerine ait güvenlik kamerasının açısı, yıkım haberi sonrası değiştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 2 bloklu 8 katlı Tunç Apartmanı'nın kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. 13 Ocak'ta saat 07.52'de A Blok'un orta kısmındaki duvarlarının yıkılmasının ardından kalan diğer bölümlerin yıkılması için paletli ekskavatör operatörü, binaya yaklaştı. Bu sırada bina çöktü, çevreyi toz bulutu kapladı. Daha sonra B Blok'un yıkımına başlandı, bu sırada yine bina çöktü. Çökme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın çökme anları, 14 Ocak'ta saat 13.08'de haberleştirildi. Haberin yayınlanmasından 2 saat sonra, saat 15.16'da kimliği belirsiz bir kişi, binanın çökme anlarını kaydeden ve bir iş yerine ait güvenlik kamerasının açısını saplı fırça ile değiştirdi. Aynı iş yerinin görüntülerinde, dükkanın önüne gelen kişinin yandaki işletmeden saplı fırça alıp, kameranın açısını değiştirdiği, ardından fırçayı bir çocuğa verip, uzaklaştığı görüldü. Polis, olayın ardından inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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