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Diyarbakır'da boşaltılan binada çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 6 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını çıkaran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Daireyi ateşe verdiği öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 6 katlı Dilek Apartmanı'nın 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahallelinin ifadesi doğrultusunda polis, daireyi ateşe verdiği öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

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