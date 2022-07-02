Diyarbakır'da 'Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifi Çalıştayı' düzenlendi

Diyarbakır'da 14 ilden 40 kadın kooperatifinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Konferans Salonunda, DTSO Kadın Meclisi tarafından 14 ilden 40 kadın kooperatifi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Bölgesel Düzeyde Kadın Kooperatifi Çalıştayı" yapıldı.

Programda açılış konuşması yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, düzenlenen çalıştayın önemine değinerek, "İnanıyorum ki bu çalışma bölgedeki kadın kooperatiflerinin üretimine ve çalışmasına ışık tutacak bir çalıştay olacak." dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Meclisi Sözcüsü Nevin İl de kadın girişimcilerin yenilikçi, kendi gücüne güvenen ve yaratıcı kadınların sahada görünür olması için iş ve güç birliği içinde olmasını önemli bulduklarını söyledi.

İl, "Bölgemizdeki kooperatifleri bir araya getirerek hem bir network kurmak, tanımak ve ortak çözüm bulmak istiyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız sıkıntılar ve çözüm yolları üzerine yapabileceklerimize dair bir tartışma yürütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bir konuşma yaptı.