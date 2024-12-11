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Diyarbakır'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Eğitimi Verildi

Diyarbakır'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Eğitimi Verildi
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin halk sağlığını koruma alanındaki kritik rolü vurgulandı. Eğitim, sağlık personelinin koordinasyonunu artırmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

Diyarbakır'da sağlık hizmetleri temel eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin halk sağlığını koruma ve geliştirmedeki kritik rolüne dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin halk sağlığını koruma ve geliştirmedeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Sağlıkta başarının sırrı birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.

Eğitimin İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimlerde görev yapan personelin koordinasyon ve iş birliğini artırmayı amaçladığını belirten Pamukçu, şöyle konuştu:

"2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerine başvuru sayısını azaltmanın yolu, birinci basamak sağlık hizmeti sunumları ile mümkün olacaktır. Sunduğumuz hizmetleri daha kaliteli hale getirmeyi, bilgi düzeyimizi artırmayı, il ve ilçelerimiz arasındaki diyaloğu artırmayı ve mevzuat değişikliklerine hızla adapte olabilmeyi hedefledik. Bununla birlikte, yöneticilerimizin de bu eğitim sürecine katılımları ile sahada çalışan personelimizin, müdürlüğümüzün koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği önemi ve kurum kültürünün geliştirilmesini amaçladık."

Vatandaşın sağlığını korumanın ve geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Pamukçu, vatandaşların kanser taramaları için Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM'lere başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Pamukçu, eğitimlerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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