DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı

AA - Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir üst geçitte asansör boşluğunda herhangi bir kazanın olmaması için kapıların yerlerini çelik sacla kapattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir üst geçitte asansör boşluğunda herhangi bir kazanın olmaması için kapıların yerlerini çelik sacla kapattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi üzerinde Selahattin Eyyubi ve Kaynartepe mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidindeki asansör boşluğunun kapısının olmadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Zabıta ekipleri, asansör boşluğunda oluşabilecek herhangi bir kazanın önüne geçmek için kapının yerini çelik sacla kapattı.

DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı

DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı

DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı

AA / Osman Bilgin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title