DİYARBAKIR - Bir üst geçitteki asansör kapısı kapatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir üst geçitte asansör boşluğunda herhangi bir kazanın olmaması için kapıların yerlerini çelik sacla kapattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi üzerinde Selahattin Eyyubi ve Kaynartepe mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidindeki asansör boşluğunun kapısının olmadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Zabıta ekipleri, asansör boşluğunda oluşabilecek herhangi bir kazanın önüne geçmek için kapının yerini çelik sacla kapattı.