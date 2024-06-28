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Diyarbakır'da bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı'nda 12 katlı apartmanın alt katında bulunan lokantaya ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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